FIRENZE - GIANI: “GIUNTA IN TEMPI BREVI E FORMATA NON SOLO DA ELETTI”

Eugenio Giani, passata la prima nottata dopo la riconferma, torna in Regione per fare il punto. Esprime soddisfazione per i risultati di tutte le liste che lo hanno sostenuto ma sa che il suo lavoro non sarà “semplice” (si fa per dire) come 5 anni fa quando gli equilibri da considerare erano di due sole forze politiche (PD e Italia Viva). stavolta il campo è largo e larga dovrà essere la sua opera di mediazione. Una cosa però mette in chiaro subito. La giunta si farà presto, tra i tempi della certificazione della corte di appello e il mese che il Presidente ha per convocare il Consiglio. Che dovrà essere pronto per approvare entro fine anno la legge di bilancio. Quanto al programma di sintesi c’è però una certezza, essendo stato elemento centrale nella campagna elettorale: il no al CPR. Non è ancora il momento di parlare di nomi in Giunta ma Giani assicura che terrà conto dei voti delle singole liste e delle preferenze espresse per i singoli candidati. Senza escludere elementi esterni. C’è poi la questione di Antonella Bundu, che non entra in Consiglio dato che al contrario di lei la lista Toscana Rossa non ha raggiunto, di poco, il 5% previsto dalla legge (mentre altre forze politiche, pur prendendo di meno, saranno rappresentate in consiglio perché all’interno di una coalizione). Giani si dice dispiaciuto per questo anche se non ha intenzione di cambiare la legge elettorale visto che non è in nessun programma.