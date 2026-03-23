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FIRENZE - GIANI: “ORGOGLIOSO DEI NOSTRI CITTADINI E DEI GIOVANI TOSCANI”

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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– “Orgoglio e soddisfazione per una Toscana che in questo referendum ha saputo essere la prima regione nella scelta del No, contribuendo in modo determinante all’affermazione di un indirizzo politico che dice a questo governo: giù le mani dal controllo politico e dall’indebolimento dell’autogoverno della magistratura come ordine indipendente e autonomo”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, commentando i dati che vedono il No in testa col 58,08% dei voti, a 3.791 sezioni scrutinate su 3.923 al momento.
“Un successo netto che non lascia adito a discussioni”, ha osservato Giani, in un video diffuso sui social. “La Toscana è stata tra le regioni con l’affluenza più alta d’Italia – ha scritto nel post -, con oltre il 66% dei cittadini al voto. E’ il segno di una comunità viva, che non si tira indietro, che sceglie di esserci. Da qui si riparte, con serietà e responsabilità. Perché la democrazia non è mai scontata. E oggi, ancora una volta, abbiamo scelto di prendercene cura

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