TOSCANA - GIORNO DEL RICORDO: SALTA LA PARTECIPAZIONE DI BOCCHINO IN CONSIGLIO REGIONALE

L’intervento di Italo Bocchino in occasione della seduta solenne per il giorno del Ricordo del 10 febbraio non ci sarà. La presenza del direttore editoriale del quotidiano di destra Il Secolo d’Italia (e già deputato di Alleanza nazionale) ha suscitato la dura reazione di Anpi e Aned. “Non può essere ignorato che Italo Bocchino abbia pubblicamente definito l’antifascismo ‘un male’, sostenendo che esso nuocerebbe alla democrazia, e che abbia più volte rivendicato una visione nazionalista presentata come alternativa ai valori nati dalla Resistenza, arrivando persino a prendere le distanze dal 25 aprile con espressioni di aperto disprezzo” hanno tuonato Vania Bagni, presidente Anpi provinciale fiorentina, e Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze, esprimendo “sconcerto e profonda preoccupazione”. E anche AVS aveva annunciato che avrebbe disertato la seduta.

“Se il presidente” della Giunta regionale Eugenio Giani e quello del Consiglio regionale Stefania Saccardi “subiranno il ricatto degli estremisti della loro coalizione, sarà un vero e proprio imbarbarimento, per una preoccupante involuzione culturale antidemocratica” la replica arrivata a stretto giro da parte del responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli ricordando che Bocchino ha “curato un cortometraggio sulla storia degli esuli realizzato da una imprenditrice toscana, Federica Masoni Martini, discendente di esuli istriani dalmati”.

Alla fine è stata la Presidente del Consiglio regionale a prendere la decisione: “la commemorazione si svolgerà, senza interventi esterni, nell’ambito del Consiglio regionale” ha fatto sapere Stefania Saccardi. “Il Giorno della memoria e il Giorno del ricordo – spiega – sono due ricorrenze istituite per commemorare due tragedie del Novecento. Proprio in considerazione del fatto che la seduta solenne del Consiglio regionale prevista per il Giorno del Ricordo sia apparsa a molti come un evento di parte e politicizzato anziché come memoria collettiva, mi assumo la responsabilità di ricondurre questa giornata all’interno dell’istituzione che rappresenta tutti i toscani, indipendentemente dall’area e dall’appartenenza politica”.