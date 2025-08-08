TOSCANA - I MOLTI TEMI DIVISIVI ALL’INTERNO DEL CAMPO LARGO

Il campo largo, faticosamente preparato dal partito democratico, andrà non solo coltivato ma fatto fiorire, in caso di vittoria, per 5 anni. E lo sa bene il contadino: non tutte le piante possono essere coltivate sullo stesso terreno. Il politico però, soprattutto quello del PD toscano, si affida più all’adagio di Papa Giovanni XXII: «Cercare ciò che ci unisce più di quello che ci divide». E infatti Giani, fresco di ufficializzazione, quando gli chiediamo come farete a governare con i 5 stelle (all’opposizione fino a ora) e con AVS (che non era in consiglio regionale), elenca tutti i provvedimenti (recenti, non a caso) sui quali c’è stata unità di vedute: asili nido gratis, testo unico sul turismo, legge sul fine vita, salario minimo, ma anche ambiente e rinnovabili, forme di reddito “sociale” per chi rimane senza lavoro (quello che i 5 stelle chiamano reddito di cittadinanza regionale). Rimangono però macro temi non proprio secondari. Uno su tutti: l’aeroporto. Quando l’anno scorso il PD cercava di creare un campo largo sostegno di Sara Funaro (tentativo poi fallito in extremis) nel programma scrisse “grandi infrastrutture” pur di non stuzzicare il can che dorme. L’ottimista Giani se la cava facendo un paragone con la TAV: i cinque stelle erano contrari ma ormai c’è e il tema non si pone, da divisivo è diventato acquisito. Le divisioni (se non addirittura divergenze totali) però ci sono eccome. Sul Piano rifiuti, su quello delle cave, sul rigassificatore di Piombino (che non va spostato secondo il Movimento ma chiuso), sulla Multitutility, sul raddoppio della ferrovia Firenze-Pisa, anche sull’ambiente (molto più radicale la “politica dei 5 stelle rispetto a come si sta muovendo la Toscana), sulla sanità (il Movimento è per un ritorno al governo locale superando la governance delle tre Asl introdotta nel 2015). Insomma, difficile che a tutto si possa rispondere con “il fatto è acquisito). La matassa estiva da sbrogliare è molto più complicata di un rebus da risolvere sotto l’ombrellone