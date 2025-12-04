TOSCANA - IL PD REGIONALE LANCIA LA FASE 2 MA SEMBRA GIà NEL MULTIVERSO

Per gli appassionati dell’Universo Marvel la Fase 1 è quella iniziata con il primo film di Iron Man, quando ancora non era chiaro cosa sarebbe accaduto in futuro, e conclusa con gli Avengers che combattono uniti la battaglia di New York. La Fase 2 è quindi la prima vera parte di quel progetto mastodontico in cui la serie di blockbuster di successo tutti intrecciati tra loro è conclamata. Per il PD regionale attuale la fase 1 è iniziata con l’arrivo del segretario Emiliano Fossi, leggi vento Shleineniano anche in Toscana, che è soffiato forte ma ha sbattuto ultimamente su scelte poco comprensibili agli elettori (un esempio tra tutti, lasciare fuori dalla giunta alcuni campioni di preferenze che per le urne forse avrebbe meritato, per usare il linguaggio cinematografico, uno stand alone). Tanto è vero che gli Avengers del PD non sono uniti in battaglia, la Fase 2 del PD inizia con due fronti già divisi, come hanno dimostrato gli appuntamenti dello scorso fine settimana: i riformisti a Prato, gli shleineniani a Montepulciano. Il Nick Fury del PD però ci prova a riunire i ranghi e lancia, appunto, la fase due della segreteria: sabato è convocata la direzione PD ( luogo di discussione e approvazione di più ampie o controverse scelte di programma e politica ) , il 17 gennaio l’Assemblea regionale (organismo più ampio e il luogo in cui, eventualmente, sfiduciare il segretario) «Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di confronto e rilancio che la nostra comunità politica ha avviato nelle ultime settimane. Questa decisione nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la partecipazione, mettere al centro il dibattito interno e i territori e costruire insieme le scelte strategiche per il governo regionale e le prossime sfide elettorali», spiega Fossi al quale la Fase due potrebbe costare il posto anche se nelle sue intenzioni basterà qualche modifica dal sapore di novità. I riformisti non ci stanno, i territori (a partire da prato dove il segretario Biagioni è sulla graticola) sono in subbuglio. Amministratori PD gettano la spugna (il Sindaco di palazzuolo sul Senio, Marco Bottino, ha annunciato che non rinnoverà la tessera per manifesta oligarchia all’interno del partito). Insomma più che Fase 2 il PD regionale sembra già essere nel Multiverso, quella Fase 4 con cui l’Universo Marvel si è avviato sulla china del declino