FIRENZE - INTERVISTA GIANI “HA VINTO LA TOSCANA ILLUMINATA E RIFORMISTA”

“Ha vinto la Toscana illuminata e riformista, ben oltre il risultato di cinque anni fa. Si va a sei punti in più rispetto a quello che raccolsi nel 2020 con una media di 15% rispetto al candidato del centrodestra. Anche l’affluenza stata esattamente come 10 anni fa”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa, a Firenze, sulle Regionali