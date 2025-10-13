Politica

FIRENZE - INTERVISTA GIANI "HA VINTO LA TOSCANA ILLUMINATA E RIFORMISTA"

Chiara Valentini
“Ha vinto la Toscana illuminata e riformista, ben oltre il risultato di cinque anni fa. Si va a sei punti in più rispetto a quello che raccolsi nel 2020 con una media di 15% rispetto al candidato del centrodestra. Anche l’affluenza stata esattamente come 10 anni fa”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa, a Firenze, sulle Regionali

