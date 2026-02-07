FIRENZE - LE TAPPE DEL PD TRA AMMINISTRATIVE CALDE E IL CASO BACCELLI

La Fase due è già iniziata con l’ascolto e il rapporto con i territori e il lavoro di costruzione delle candidature verso le prossime amministrative. Così il segretario regionale del PD in occasione dell’assemblea regionale che ha definito alcune regole dello statuto in vista dei prossimi congressi territoriali. In realtà la Fase due, lanciata un paio di mesi fa proprio da Fossi, doveva comportare anche un rilancio più generale della comunità politica del PD, magari con una maggiore partecipazione dell’ala più riformista (stiamo costruendo un nuovo assetto dei gruppi dirigenti che concluderemo nelle prossime settimane, sottolinea il segretario). Sono venti i comuni toscani al voto quest’anno e la linea del PD è replicare ovunque la formula del campo largo. Tra i tre capoluoghi (Arezzo Pistoia e Prato) è quest’ultimo la patata forse più bollente. Il Comune è commissariato e sul tavolo il candidato in pole sarebbe l’ex sindaco Biffoni, campione di preferenze alle regionali e con un larghissimo seguito in città ma con qualche resistenza all’interno del PD. “Matteo è una delle figure fondamentali principali per affrontare ogni passaggio, anche quello elettorale” le parole di Fossi. C’è poi un altro comune dal quale potrebbero arrivare scintille per il PD. A Viareggio (dove già i rapporti con il sindaco uscente Del Ghingaro e il partito non sono sempre stati idilliaci) l’ex assessore regionale Stefano Baccelli si è candidato alle primarie di coalizione. Peccato che il PD già ce l’avesse una candidata tanto è vero che Baccelli è sostenuto da una lista civica di Sinistra, Spazio progressista. Apriti cielo. IL PD della Versilia ha chiesto a Baccelli di restituire la tessera perché la sua iniziativa sarebbe in contrasto con lo statuto. Baccelli era presente all’assemblea. Non ho mai pensato di strappare la tessera del PD, spiega, nemmeno in casi di contrasto eclatante con il partito (cita la mancata costituzione del Governo Letta come parte civile nella strage di Viareggio o Napolitano che fece cavaliere del lavoro Mauro Moretti già condannato in primo grado). Insomma anche in Versilia si prospetta una calda campagna elettorale interna.