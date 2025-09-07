FIRENZE - LISTA TOSCANA ROSSA: SANITà E AMBIENTE AL CENTRO DEL PROGRAMMA

Continua la raccolta delle firme per la lista Toscana Tossa che non essendo già presente in Consiglio regionale deve raggiungere migliaia di autografi in ogni circoscrizione la festa di tre giorni all’SMS Peretola di Sinistra Progetto Comune, con dibattiti e iniziative soprattutto nel solco del sostegno a Gaza, è stata l’occasione per fare il punto con la candidata alla presidenza della regione sui punti caratterizzanti del loro programma. sulle infrastrutture rimane il no all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola anche se un primo sì è arrivato dalla commissione ministeriale di (Vlutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica). Ci sono 13 prescrizioni ma piuttosto “soft”, che vanno dalla gestione accurata delle terre di scavo e delle aree protette a monitoraggio dell’opera.