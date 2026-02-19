Politica

BAGNO A RIPOLI - MOZIONE FDI PER “SCHEDARE” LE SCUOLE DI BAGNO A RIPOLI

“Permettere alle famiglie di individuare e scegliere gli istituti scolastici più adatti per l’orientamento politico, sociale, sessuale, culturale, religioso dei propri figli”. È questa la motivazione che ha spinto i consiglieri comunali di bagno a Ripoli di Fratelli d’Italia a protocollare una mozione in cui propongono di affiancare alla denominazione delle scuole della cittadina alle porte di Firenze aggettivi a loro avviso indicativi come “politicamente schierata sinistra“, “ideologicamente comunista“, “favorevole alle teorie Lgbtq+ o woke”. Ma, si legge nella mozione, i bollini di identificazione sarebbero necessari anche per la scuola “antiamericana, antisionista, anti libertà di pensiero, anticattolica, antidemocratica” e persino “antifascista” (come lo è dichiaratamente, la nostra Costituzione, tra l’altro). Vibrante le proteste a partire da quella del Sindaco di Bagno a Ripoli che parla di intimidazione e ricorda come l’orrore del fascismo cominciò proprio con schedature simili.”Solo una provocazione” si difendono i tre consiglieri e sulla stessa linea è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia che però insiste sull’esistenz a di un problema reale nell’insegnamento scolastico.

