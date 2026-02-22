FIRENZE - ORLANDO (PD): “NO AL REFERENDUM PER DIFENDERE AUTONOMIA MAGISTRATURA”

Quella del referendum ”la vedo come una sfida importante per difendere l’autonomia della magistratura, ma soprattutto per difendere i connotati della nostra Carta costituzionale. L’introduzione di alcuni istituti con la riforma Nordio rischia di snaturare non soltanto il funzionamento della giustizia, ma il funzionamento del meccanismo istituzionale nel suo insieme. Viene spesso scomodato Vassalli. Ma Vassalli raccomandava di intervenire con misura e con ponderazione sulla Costituzione. Non mi sembra che ci sia stata né l’una né l’altra”. Lo ha detto l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando (Pd), a margine dell’iniziativa “L’Italia che riparte”, organizzata dal Pd a Firenze