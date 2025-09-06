Politica

TOSCANA - PD E M5S: ULTIME ORE PER DECIDERE LE LISTE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Si svolgerà domani dalle 10 alle 22 la consultazione online degli iscritti del movimento 5 stelle sulle liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale della Toscana (come presidente della regione il Movimento fa parte del campo largo e sostiene Eugenio Giani). Tra i nomi proposti il  Consiglio nazionale del Movimento ha espresso parere favorevole per la deroga nei confronti di Irene Galletti, capogruppo uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi in Consiglio regionale. Potrebbe essere capolista nei collegi di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Nell’elenco figurano anche Lorenzo Masi, attuale capogruppo (e unico rappresentante dei 5 stelle) in Palazzo vecchio e Roberto de Blasi tra i più dubbiosi nei mesi scorsi (come Galletti, del resto) sul sostegno a Giani. Anche il PD è alle prese con le liste, che vanno presentate entro il 13 settembre a mezzogiorno ma la direzione dem prevista per lunedì sera in via Forlanini potrebbe sciogliere diversi nodi, a partire da quello del listino bloccato fino alle deroghe per chi ha già fatto due mandati (a Pisa è in ballo la doppia deroga per l’assessora Alessandra Nardini e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo). Tra i consiglieri uscenti potrebbero figurare Iacopo Melio, Andrea Vannucci e Cristina Giachi su Firenze. Ci sono poi nomi che potrebbero evitare la deroga non ricandidandosi in cambio della promessa di un posto in Giunta, come il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, l’assessore alla sanità Simone Bezzini, quello al turismo Leonardo Marras e l’assessore all’ambiente Monia Monni, ma nel novero figura anche Serena Spinelli, fuori dal computo PD nelle ultime elezioni. A Pistoia è certa la candidatura di Bernard Dika, giovane portavoce del Presidente uscente. Non c’è solo il rebus delle deroghe e del listino bloccato, il segretario Fossi dovrà anche districarsi tra i pesi delle correnti all’interno delle liste, con a disposizione un numero (sempre ipotetico fino alle urne) di posti minore che in passato a causa del campo largo. All’ordine del giorno nella direzione di lunedì anche l’approvazione del codice etico finanziario che stabilirà un contributo una tantum a sostegno del partito per tutti gli eletti.

Articoli correlati

FIRENZE - PRESIDIO DI FORZA ITALIA IN DIFESA...

FIRENZE - REGIONALI: FORZA ITALIA SI PRESENTA COME...

FIRENZE - REGIONALI: TOMASI PARTE DALLA SICUREZZA, “SERVE...

TOSCANA - VERSO LE ELEZIONI: LA SINISTRA PREPARA...

PISTOIA - PISTOIA, FRATELLI D’ITALIA PRESENTA LA LISTA...

TOSCANA - REGIONALI: IL CAMPO LARGO C’è, MA...

PRATO - Il Pd si ricompatta in vista...

TOSCANA - REGIONALI: TOMASI CANDIDATO UFFICIALE DEL CENTRODESTRA

PRATO - PRESENTATI I PRIMI TRE CANDIDATI DELLA...

PRATO - REGIONALI, FRATELLI D’ITALIA SCIOGLIE LE RISERVE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia