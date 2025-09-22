FIRENZE - POLEMICA DUE CPR IN TOSCANA: BOTTA E RISPOSTA DONZELLI FOSSI

Politica

E’ la sicurezza uno dei temi principali su cui il centrodestra sta costruendo la propria campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Durante un’iniziativa elettorale stamani in Piazza Dalmazia a Firenze il coordinatore nazionale di FDi Giovanni Donzelli non ha avuto mezzi termini e ha lanciato con fermezza la necessità di creare due Cpr anche senza l’ok della Regione: uno per i clandestini e uno per gli spacciatori. Un tema caldo quello dei centri di permanenza per il rimpatrio particolarmente ostili al centrosinistra e subito arriva la reazione del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi pronto ad una durissima battaglia per bloccarli.

