FIRENZE - PRESIDIO DI FORZA ITALIA IN DIFESA DI CATRRAI: “SINISTRE PIEGATE DA IDEOLOGIE”

Ha partecipato anche la vicesegretaria nazionale Deborah Bergamini al presidio organizzato da Forza Italia in Piazza Strozzi a difesa, recita lo striscione, della libertà. Il caso principale su cui il partito punta il dito (e ci saremmo aspettati di vederne in piazza anche altri, sottolinea Stella) sono le recenti parole del Presidente Giani: «Quando si esaurirà l’incarico di Marco Carrai a presidente della Fondazione Meyer, è opportuno che si abbia un’altra figura che possa tranquillizzare rispetto al sentimento complessivo». Parole che arrivano dopo oltre un anno di polemiche in cui soprattutto Movimento 5 stelle e i partiti della sinistra (oggi nel campo largo con Giani) ne chiedevano la rimozione dal meyer perché console onorario di Israele in Toscana. Il mandato di Carrai scadrà il prossimo agosto e la firma sulla eventuale rimozione sarà, nel caso, del DG del Meyer Paolo Morello. In caso di rielezione di Giani però, l’indicazione del Presidente avrà certamente peso tanto che Forza Italia parla di “epurazione”.