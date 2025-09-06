Politica

FIRENZE - PRESIDIO DI FORZA ITALIA IN DIFESA DI CATRRAI: “SINISTRE PIEGATE DA IDEOLOGIE”

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Ha partecipato anche la vicesegretaria nazionale Deborah Bergamini al presidio organizzato da Forza Italia in Piazza Strozzi a difesa, recita lo striscione, della libertà. Il caso principale su cui il partito punta il dito (e ci saremmo aspettati di vederne in piazza anche altri, sottolinea Stella) sono le recenti parole del Presidente Giani: «Quando si esaurirà l’incarico di Marco Carrai a presidente della Fondazione Meyer, è opportuno che si abbia un’altra figura che possa tranquillizzare rispetto al sentimento complessivo». Parole che arrivano dopo oltre un anno di polemiche in cui soprattutto Movimento 5 stelle e i partiti della sinistra (oggi nel campo largo con Giani) ne chiedevano la rimozione dal meyer perché console onorario di Israele in Toscana. Il mandato di Carrai scadrà il prossimo agosto e la firma sulla eventuale rimozione sarà, nel caso, del DG del Meyer Paolo Morello. In caso di rielezione di Giani però, l’indicazione del Presidente avrà certamente peso tanto che Forza Italia parla di “epurazione”.

Articoli correlati

TOSCANA - PD E M5S: ULTIME ORE PER...

FIRENZE - REGIONALI: FORZA ITALIA SI PRESENTA COME...

FIRENZE - REGIONALI: TOMASI PARTE DALLA SICUREZZA, “SERVE...

TOSCANA - VERSO LE ELEZIONI: LA SINISTRA PREPARA...

PISTOIA - PISTOIA, FRATELLI D’ITALIA PRESENTA LA LISTA...

TOSCANA - REGIONALI: IL CAMPO LARGO C’è, MA...

PRATO - Il Pd si ricompatta in vista...

TOSCANA - REGIONALI: TOMASI CANDIDATO UFFICIALE DEL CENTRODESTRA

PRATO - PRESENTATI I PRIMI TRE CANDIDATI DELLA...

PRATO - REGIONALI, FRATELLI D’ITALIA SCIOGLIE LE RISERVE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia