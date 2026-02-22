PISTOIA - REFERENDUM COSTITUZIONALE, LE RAGIONI DEL SÌ

Si avvicina la data del referendum sulla giustizia. Com’è noto si voterà il 22 e il 23 marzo, e c’è chi è convinto che l’affluenza alle urne questa volta sarà maggiore rispetto agli appuntamenti referendari degli ultimi anni. Ne è convito Luca Baroncini, responsabile Enti locali Lega Italia Centrale e promotore, insieme al suo partito, del convegno ‘Le ragioni del sì al referendum’, che si è svolto alla Galleria Vittorio Emanuele di Pistoia, presenti, tra gli altri, Jacopo Morrone, membro della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, il magistrato del tribunale di Pistoia, Jacquelin Monica Magi, il professor Giampaolo Azzoni, dell’Università di Pavia, nonché presidente del Comitato per il Sì Lettera 150, e l’avvocato Claudia Eccher, del Consiglio Superiore della Magistratura.