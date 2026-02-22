Politica

PISTOIA - REFERENDUM COSTITUZIONALE, LE RAGIONI DEL SÌ

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Si avvicina la data del referendum sulla giustizia. Com’è noto si voterà il 22 e il 23 marzo, e c’è chi è convinto che l’affluenza alle urne questa volta sarà maggiore rispetto agli appuntamenti referendari degli ultimi anni. Ne è convito Luca Baroncini, responsabile Enti locali Lega Italia Centrale e promotore, insieme al suo partito, del convegno ‘Le ragioni del sì al referendum’, che si è svolto alla Galleria Vittorio Emanuele di Pistoia, presenti, tra gli altri, Jacopo Morrone, membro della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, il magistrato del tribunale di Pistoia, Jacquelin Monica Magi, il professor Giampaolo Azzoni, dell’Università di Pavia, nonché presidente del Comitato per il Sì Lettera 150, e l’avvocato Claudia Eccher, del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articoli correlati

FIRENZE - ‘L’ITALIA CHE RIPARTE’: CONVEGNO PD SU...

PISTOIA - COMUNALI PISTOIA: CELESTI UFFICIALIZZA CANDIDATURA A...

TOSCANA - COMUNALI: I REBUS NELLE PRINCIPALI CITTà...

FIRENZE - APPENNINICA: FDI PRESENTA L’ATREIU DELLA MONTAGNA...

BAGNO A RIPOLI - MOZIONE FDI PER “SCHEDARE”...

FIRENZE - CASA RIFORMISTA SPINGE IL CONSIGLIO AD...

PISTOIA - PISTOIA, CELESTI È LA CANDIDATA SINDACO...

PRATO - Silli lascia il Governo, eletto all’unanimità...

PRATO - PD A NERVI TESI: PAROLE GROSSE...

TOSCANA - GIORNO DEL RICORDO: SALTA LA PARTECIPAZIONE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia