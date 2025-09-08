Politica

FIRENZE - REGIONALI: NEL PROGRAMMA DI AVS IL NO DECISO ALL’AMPLIAMENTO DI PERETOLA

Chiara Valentini
E’ forse questa una delle patate più bollenti del campo largo per le prossime regionali. Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato il suo programma, fatto di sanità e acqua pubblica, legge sul clima e tasse modulate in modo da incidere più sui grandi patrimoni, ma il tema dell’aeroporto rimane tra i più divisivi. Giani la dà ormai per acquisita; anche se nei giorni scorsi ha detto “se il progetto si ferma lo ripenseremo insieme” le sole 13 prescrizioni della commissione di impatto ambientale lo portano a credere che si vada verso il via libera. Non così i suoi alleati. Il programma di AVS si articola, dicevamo, in molti altri aspetti in cui il filo conduttore è il “pubblico”, a partire dall’acqua e dalla sanità, da ripensare più articolata sul territorio. Occorreranno risorse, visto che già l’Irpef è stata aumentata in questa legislatura. E pur puntando il dito contro i tagli del Governo, AVS ha una sua posizione.

