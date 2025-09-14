FIRENZE - REGIONALI: UNA SOLA LISTA CIVICA E RIFORMISTA A SOSTEGNO DI GIANI

Ci sono gli uscenti Stefania Saccardi e Stefano Scaramelli ma anche l’attuale consigliere comunale a Firenze Francesco Casini e il sindaco di Marradi Tommaso Truiberti. Quelli di Italia Viva sono i nomi politici più numerosi all’interno della lista civica a sostegno di Eugenio Giani. In rappresentanza (insieme a Più Europa, Psi, Libdem, e Pri) di quella “casa riformista” che compare nel simbolo e la garanzia, spiega lo stesso Matteo Renzi, per gli elettori non troppo convinti del campo larghissimo. Ci sono, in lista, anche nomi della società civile, dall’attrice Katia beni alla presidente dell’Istituto degli Innocenti maria Grazia Giuffrida, dall’ex primario del pronto soccorso di Careggi Stefano Grifoni a Carmine Marra noto anche per essere il parrucchiere di fiducia di Giani. “La miglior vicepresidente che potessi avere” dice Giani di Stefania Saccardi. Ma guai a chiedergli se da eventuali ottimi risultati possano emergere indicazioni di Giunta