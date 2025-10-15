Politica

FIRENZE - STELLA (FI): "OCCORRE ALLARGARE IL PERIMETRO DEL CENTRODESTRA"

Mentre la casa dei toscani è oggetto di una rinfrescata in attesa dei nuovi inquilini (l’aula potrebbe essere convocata nella prima settimana di novembre o in quella successiva), Forza Italia è la prima forza politica a fare ufficialmente una analisi del voto, almeno del suo. Stella sottolinea con preoccupazione il dato della forte astensione (che l’Istituto Cattaneo registra soprattutto tra gli elettori del centrodestra). Forse sarebbe stato minore se ci fosse stato un election day con le altre regioni, spiega, ma occorre riavvicinare i cittadini alla politica e noi dobbiamo essere più presenti sul territorio. “Dobbiamo fare una analisi anche con gli alleati”, aggiunge perché “è chiaro che siamo stati poco convincenti. Noi prendiamo statisticamente il 40%, lo abbiamo preso sempre nel corso di questi anni e non ci siamo mai mossi.  Dobbiamo capire il perimetro entro il quale ci muoviamo e come allargarlo”. E’ stato un errore non lanciare prima la candidatura unitaria di Alessandro Tomasi, gli chiediamo. “Ha avuto lo stesso tempo degli altri candidati governatori e di Susanna Ceccardi 5 anni fa”, la risposta. Stella non commenta il crollo della Lega, attribuito da molti all’estremismo di Vannacci anche se sottolinea la peculiarità di Forza Italia che ha sempre usato altri toni. Non è però riuscita a raggiungere il 10%, auspicato da stella prima delle elezioni. Più di Forza Italia ha registrato, nell’altro campo, la lista riformista che conteneva i candidati di Italia Viva, anche loro alla conquista dei voti dei moderati

