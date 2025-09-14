FIRENZE - TOMASI SI PRESENTA: “STO DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI”

E’ questo il primo messaggio che Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, lancia ai suoi sostenitori riuniti per il via della sua corsa per la conquista della Toscana. All’indomani della presentazione delle liste (con qualche problemino tecnico proprio a Pistoia ma non preoccupante assicurano) Tomasi sottolinea subito che “da oggi siamo una squadra, gli avversari sono fuori”, un modo per ricompattare le divisioni interne del centrodestra che hanno contribuito (insieme alle attese dei tavoli nazionali) al ritardo della sua candidatura. Nessuna preoccupazione, aggiunge, per la “vannacizzazione della lega” (sono cose loro interne, dice).“Noi siamo la maggioranza – incalza Tomasi rivolgendosi alla platea – andate ovunque; gli altri vogliono anestetizzare la campagna elettorale, noi dobbiamo galvanizzarla”. Ben consapevole della distanza che lo separa dal suo principale avversario, Tomasi punta al voto di chi alle urne non ci andrà, il nutritissimo popolo degli astensionisti. “Chi non va a votare è stufo, se accendiamo la loro speranza noi questi si travolgono” dice ai suoi sfidandosi nella ricerca di ogni singolo voto”. La prima cosa su cui si concentrerà se eletto:

Ma tra le priorità del programma c’è anche la sanità, le liste di attesa, gli impianti per i rifiuti, l’ascolto dei comitati, il contributo per i giovani affinché non lascino la Regione, azioni per contrastare il caro affitti. Una lista così lunga di interventi per chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese che sembra quasi un menù di sinistra.