Esattamente 17 anni fa, il 29 giugno 2009, alle 23.49 un treno merci carico di gpl deragliò nei pressi della stazione di Viareggio esplodendo. Un boato terrificante che causò la morte di 32 persone ed oltre 100 feriti. Il tempo della cittadina della versilia sembra essersi fermato lì, in quella maledetta notte da incubo. Un intero quartiere fu cancellato dalle fiamme. C’erano famiglie che dormivano, bambini, anziani. Vite spezzate in pochi interminabili secondi. La giornata di oggi arriva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha reso le condanne definitiva confermando quella a cinque anni di reclusione per l’ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. Una sentenza che non potrà certo restituire le vittime ai loro cari ma che per molte famiglie rappresenta la fine di una battaglia giudiziaria durata quasi due decenni. Viareggio oggi non ricorda soltanto una tragedia, ma ricorda 32 nomi, 32 storie, 32 anime rinnovando la promessa che il tempo non cancelli il loro ricordo.
VIAREGGIO (LU) - 17 ANNI FA LA STRAGE DI VIAREGGIO: MORIRONO 32 PERSONE
LIVE
0