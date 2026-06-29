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FIRENZE - APPROVATO IL BILANCIO PLURES: 2,2 MILIARDI DI RICAVI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Si è svolta l’assemblea dei soci di Plures, la Multiutility pubblica toscana, che era stata revocata lo scorso 30 aprile per utilizzare tutto il tempo concesso dalla normativa per l’approvazione del bilancio, in attesa delle elezioni amministrative che hanno modificato in parte la compagine societaria.
Il documento di bilancio certifica ricavi pari a oltre 2,2 miliardi di euro, un margine operativo lordo di 405,8 milioni di euro, un utile netto consolidato di 67,3 milioni di euro e investimenti
operativi per 547 milioni di euro, confermando – si legge nella nota – la solidità economica e patrimoniale del gruppo e la capacità di sostenere un significativo piano di sviluppo industriale. L’assemblea dei soci ha anche deliberato la distribuzione di 34,4 milioni di euro di dividendi. La scelta del rinnovo delle cariche avverrà nel corso della prossima assemblea il 30 settembre. Fino a quel momento sono prorogate quelle attuali.

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