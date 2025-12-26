TOSCANA - 2026, GIANI INDICA LE PRIORITA’

“Tantissimi sono gli obiettivi che ci proponiamo durante il 2026. La realizzazione e l’inaugurazione delle Case di comunità, l’Alta velocità, che possa procedere per dare modernizzazioni ai nostri trasporti, e la possibilità di avere sempre più persone che godono della misura dei nidi gratis e dei libri gratis. Ma anche la possibilità di ampliare quello che sono i servizi che costituiscono il nostro welfare, come il reddito di inserimento lavorativo con cui riposizionare tanti lavoratori: abbiamo messo nel bilancio 23 milioni”, di cui potranno beneficiare “11.000 lavoratori”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il governatore ha augurato ai toscani “tanta felicità per il 2026. Del resto ho messo il diritto alla felicità anche nello statuto della Toscana – ha sottolineato -. Ma soprattutto auguro tanta solidarietà, per una società toscana che cresca senza lasciare indietro nessuno, che abbia leggi sempre più avanzate e provvedimenti che aiutino coloro che si danno tanto da fare, e poi tanta modernizzazione ed evoluzione per una civiltà sempre più bella. Una Toscana del buon vivere e del buon governo”.