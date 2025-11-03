Attualità

LIVORNO - A MARINA DI CECINA 100 METRI DI SPIAGGIA IN MENO IN 50 ANNI

Rachele Campi
Siamo a Tombolo Sud a Marina di Cecina. Qui, in 50 anni, il mare si è mangiato 100 metri di spiaggia. Un fenomeno quello dell’erosione che non si arresta. Da qui la decisione di correre ai ripari per custodire un ambiente ricco di biodiversità. Ogni atollo costruito ha un costo che si aggira attorno al milione di euro. Ma c’è anche un altro progetto che vuole scongiurare l’erosione costiera e arriva dall’Università di Firenze, grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea di 25000 euro. Realizzare dune di posidonia oceanica.

