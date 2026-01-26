Attualità

PISTOIA - A PISTOIA UN TETTO PER RIPARTIRE PER PERSONE SENZA DIMORA

Entra nel vivo nella frazione pistoiese di Capostrada il progetto “Housing First”, il modello di accoglienza per senza fissa dimora promosso dalla Società della Salute Pistoiese in collaborazione con gli Istituti Raggruppati. La presidente Anna Maria Celesti e la direttrice Silvia Mantero hanno visitato l’immobile di via Modenese: una struttura di 300 mq ristrutturata grazie a un investimento PNRR da 710mila euro. L’alloggio, che può ospitare fino a 12 persone, accoglie attualmente otto ospiti tra i 21 e i 70 anni. Non si tratta di un semplice dormitorio, ma di un percorso di autonomia della durata di 6-24 mesi, supportato dalle cooperative “Incontro” e “Intrecci”. Attraverso educatori e operatori dedicati, gli ospiti vengono accompagnati nella gestione quotidiana, nel disbrigo di pratiche burocratiche e nel reinserimento sociale, partendo dalla stabilità di una casa propria 24 ore su 24 per superare la grave marginalità adulta.

