PRATO - AC PRATO, GACEM: CAMBIO DI PRESIDENZA ILLEGITTIMA”

Clamoroso ribaltone ai vertici del Prato. A 48 ore dal cambio di presidenza, arriva la dura presa di posizione dell’ormai ex numero uno Asmaa Gacem, che parla apertamente di un’iniziativa illegittima e annuncia azioni legali. Secondo la sua versione, la decisione non sarebbe legata nella questione della capienza dello stadio Luogo Bisenzio né a valutazioni sportive, ma una scelta unilaterale da parte del nuovo presidente Antonio Politano, nonché suo marito.

Una vicenda dai contorni anche personali, su cui però Gacem ha preferito non entrare nel dettaglio. Nel corso di una conferenza stampa a Prato, l’ormai ex presidente ha ribadito la propria posizione: non avrebbe mai lasciato volontariamente la guida della società e rivendica il lavoro svolto negli ultimi mesi tra risultati sportivi e crescita mediatica del club. Nel frattempo, oltre alla presidenza, è stato revocato anche il ruolo all’interno della Finres Spa, proprietaria del club biancazzurro, ma assicura il suo sostegno alla squadra e ai tifosi che non verrà meno.

Parole che hanno trovato una risposta immediata proprio da Finres, che difende la correttezza dell’operato e respinge ogni accusa. Al centro della vicenda resta anche il nodo dello stadio e dell’ampliamento della capienza, tema su cui il Comune di Prato avrebbe chiesto chiarimenti dopo alcune dichiarazioni considerate ambigue. Infine la posizione netta del nuovo presidente Politano, che parla di una scelta presa nell’interesse della collettività e del futuro del gruppo, sottolineando la necessità di assumersi le responsabilità degli errori. Uno scontro aperto, dunque, tra vecchia e nuova gestione, mentre sullo sfondo resta il futuro del Prato, tra questioni societarie, impianti e campo. Una vicenda che potrebbe ora spostarsi nelle aule di tribunale.