PISTOIA - ACCADEMIA GHERARDESCHI INAUGURA UN NUOVO ORGANO

Patrizio Ceccarelli
L’Accademia Internazionale d’Organo e Musica Antica “Giuseppe Gherardeschi” di Pistoia si prepara a un evento eccezionale. Con sede nella suggestiva chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, l’Accademia arricchisce la sua già pregevole collezione di strumenti antichi con un nuovo organo svedese. Questo strumento, dotato di due tastiere e pedaliera completa, è stato acquistato di recente e rappresenta un’aggiunta significativa al patrimonio musicale della città. L’attesa inaugurazione è fissata per il 29 ottobre alle ore 21, in Piazza dello Spirito Santo, promettendo una serata all’insegna della grande musica. Il nuovo organo svedese non è solo un’acquisizione, ma un rinnovato impulso per lo studio e la pratica della musica antica a Pistoia. Un appuntamento imperdibile per appassionati e non solo.

