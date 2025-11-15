FIRENZE - ACCENSIONE NATALIZIA ANTICIPATA NEL QUADRILATERO DELLA MODA

Il Natale si accende già nel quadrilatero della moda fiorentina. oggi pomeriggio Confcommercio e le principali autorità cittadine hanno acceso l’interruttore delle luminarie e degli addobbi natalizi in via Tornabuoni, via Strozzi, piazza Strozzi e via dei Pescioni grazie a un inedito progetto unitario di illuminazione coordinato dalla Confcommercio fiorentina.

Un percorso luminoso senza precedenti, che coinvolge tutte le 120 boutique del lusso presenti.

Il nuovo allestimento, frutto di un lavoro creativo e artigianale interamente “su misura”, conta dodici chilometri di cavi e 120mila luci led ad alta efficienza energetica, disposte in forma di grandi portali luminosi alti cinque metri. Una scenografia d’effetto per valorizzare come merita una delle aree dello shopping più iconiche al mondo.



Nuovi protagonisti del percorso sono i tre “selfie point” con installazioni luminose in 3D, destinati a diventare nuove cartoline digitali della città. Il primo è in piazza Santa Trinita, con una shopping bag luminosa alta sette metri con 12mila luci a led, Gli altri due sono in piazza Antinori e in piazza Strozzi, entrambi ornati da una composizione di pacchi-regalo luminosi, alcuni dei quali utilizzabili come sedute.



L’illuminazione natalizia resterà accesa fino alla chiusura di Pitti Uomo, il 16 gennaio 2026. Il Natale nel quadrilatero della moda inizia prima e finisce dopo.