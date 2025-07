TOSCANA - ACQUISTI A RATE: FORTE AUMENTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

In Toscana gli acquisti a rate aumentano e ad accedere ai pagamenti dilazionati sono soprattutto gli anziani e le persone già sono titolari di mutui e prestiti. Solo nei primi tre mesi del 2025 i pagamenti a rate sono aumentati dell’1,5 per cento, un incremento che ha portato la Toscana al secondo posto in Italia. Il podio preoccupa e non poco: è forte infatti il rischio di sovraindebitamento per le famiglie più fragili sotto il profilo economico. A lanciare l’allarme è First Cisl, il sindacato dei lavoratori bancari e assicurativi che parla di vera e propria criticità sociale. Dal 2016 First Cisl fa il punto ogni tre mesi sull’andamento del credito al consumo e negli anni il fenomeno degli acquisti a rate ha registrato, e continua a registrare, una crescita costante. Traducendo in euro, in Toscana i prestiti attivati nei primi tra mesi di quest’anno ammontano a 12 miliardi di euro; Lucca, Pistoia e Siena le province con la crescita maggiore. Il dato che desta maggiore preoccupazione è quello relativo a chi chiede il credito al consumo: anziani e clientela che ha già affidamenti e che, per questo, si ritrova a far fronte a uscite mensili sempre più onerose. Il sindacato lancia una sorta di alert sul tema: “Una situazione di sovraindebitamento soprattutto per le classi più deboli e per gli anziani, in una società come la nostra con un’età media sempre più alta, possono creare – spiega First Cisl – delle vere e proprie tensioni e criticità sociali che porterebbero a disagi, emarginazione ed esclusione sociale. Sollecitiamo il sistema bancario a portare avanti un tipo di credito derivato da un’istruttoria basata su principi che valorizzino la persona. C’è bisogno di un ‘credito sartoriale’, attuando il ruolo sociale della banca e tutelando il risparmio, come previsto dalla nostra carta costituzionale, garantendo il principio fondamentale della prossimità verso la clientela”. Un richiamo anche alle istituzioni affinché l’andamento degli acquisti a rate da parte di fasce socialmente deboli venga monitorato per evitare ricadute sociali ad alto impatto.