TOSCANA - AGRICOLTORI A BRUXELLES CONTRO LE DECIDIONI DELLA UE

Gli agricoltori toscani di Coldiretti saranno di nuovo in piazza il 18 dicembre a Bruxelles, davanti al Parlamento Europeo, contro le politiche definite miopi e folli dell’UE e per chiedere una inversione di marcia. Al centro della protesta il taglio delle risorse della Pac, la Politica Agricola Comune che farebbe venire a mancare 300 milioni di euro di risorse fondamentali in sette anni a 35 mila imprese della Toscana alla firma che gli agricoltori considerano scellerata di accordi commerciali con paesi extra UE come il Mercosur che rischiano, senza reciprocità di regole, di favorire la concorrenza sleale spalancando le porte del più importante mercato mondiale a cibi e prodotti agricoli di bassa qualità ottenuti con standard alimentari, sanitari, ambientali e sociali molto inferiori a quelli europei esponendo a gravi rischi per la salute i cittadini. E ancora la necessità di più controlli alle frontiere e l’introduzione dell’etichetta di origine su tutti i prodotti alimentari.

Nel mirino degli agricoltori c’è ancora, nuovamente, sempre lei, la presidente della commissione Ursula Von der Leyen che secondo Coldirettii sembra voler condurre l’Europa in tutt’altra direzione rispetto alla strada della sovranità alimentare intrapresa al contrario da Usa, Cina, Brasile che aumentano le risorse destinate alla produzione agricola interna. La delegazione toscana, guidata dalla presidente regionale, Letizia Cesani, sarà formata da agricoltori e pescatori provenienti da tutte le aree della nostra regione.