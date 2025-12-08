TOSCANA - ALBERO DI NATALE: LA SCELTA GREEN DEI GIOVANI

I toscani non rinunciano alla tradizione e soprattutto all’albero di Natale. A fare una scelta “green” ovvero dell’abete vero, sono soprattutto i giovani. Ad affermarlo è un’indagine Coldiretti Toscana e Ixe.’ Se l’albero di plastica resta la soluzione più gettonata, non bisogna dimenticare gli alti costi ambientali collegati a questa scelta. Secondo una stima Coldiretti Toscana, la produzione di alberi di Natale è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, anche se si fanno sentire gli effetti dei cambiamenti climatici.

Una coltivazione storicamente legata alla Toscana e concentrata principalmente tra i vivai aretini, in particolare del Casentino e della Valtiberina, nel distretto Pistoiese. Con circa 3 milioni di alberi coltivati la nostra regione si conferma la capitale degli abeti naturali.