LIVORNO - ALLA SCOPERTA DEL MUSEO EBRAICO DI LIVORNO

Rachele Campi
Il museo ebraico di Livorno progettato dall’architetto Tomasi è allestito nell’oratorio Marini una palazzina neoclassica appartenuta all’omonima famiglia fin dal XVIII secolo subito dopo la seconda guerra mondiale quando il tempio era stato distrutto dalle bombe e non era stato ancora costruito quello nuovo l’oratorio divenne il luogo in cui si ufficia vano le funzioni esposti alcuni degli arredi un tempo custoditi nella monumentale sinagoga esposte anche le stoffe. Molti ebrei erano coinvolti nel mercato dei tessuti che venivano importati dalle maggiori manifatture europee.

