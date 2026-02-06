FIRENZE - ALL’OSPEDALE DI CAREGGI MANCANO INFERMIERI

Nel 2025 sono stati i15mila i ricoveri per patologie oncologiche di cui 10mila chirurgici. 70mila le prestazioni radioterapiche, oltre 20mila quelle chemioterapiche . Sono alcuni dei numeri dell’Ospedale fiorentino di Careggi resi noti durante la visita dell’assessore regionale alla Sanità Monia Monni. Due punti ancora dolenti la mancanza di personale e le liste d’attesa. “Sulle liste d’attesa Careggi registra un miglioramento netto soprattutto nelle prestazioni chirurgiche. C’erano alcune liste che erano in difficoltà, è stato fatto un potenziamento del personale. Devo dire che sono migliorate moltissimo le performance”. Lo ha detto l’assessore regionale alla salute e al welfare, Monia Monni dopo un sopralluogo all’ospedale fiorentino di Careggi. Per quanto riguarda il personale impiegato in ospedale, ha continuato Monni, “ci sono carenze in questo presidio, soprattutto di Oss. Stiamo lavorando per far uscire la nuova graduatoria, nel frattempo è in vigore come da legge regionale quella vecchia, quindi provvederemo a dare risposta alle necessità di assunzioni di questo tipo di personale”. Monni, accompagnata dalla direttrice generale dell’azienda Daniela Matarrese, ha incontrato gli operatori e i direttori di dipartimento. “Qui – ha detto – siamo ovviamente in una delle massime eccellenze nazionali, siamo nel luogo che rispetto alla lotta ai due tumori che uccidono di più nel nostro paese, quindi la mammella e la prostata dà risposte veramente importanti”. Per Monni “ora la sfida è quella di umanizzare le cure, cioè accogliere il paziente, soprattutto oncologico e forse soprattutto la paziente oncologica, non guardando soltanto alla riparazione del corpo, ma prendendo in carico tutti i bisogni che si generano intorno a una malattia così grave. Penso alle parrucche, penso ai corsi di make-up per aiutare a mascherare i segni delle cure e della stanchezza, penso al sostegno psico-oncologico che è sempre più necessario e che qua si fornisce in maniera ormai strutturata e strutturale”.