Attualità

LIVORNO - ALLUVIONE, UN CITTADINO RISARCITO DA REGIONE E CONSORZIO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Criticità strutturali e manutentive, accumuli di detriti, vegetazione non rimossa, sezioni dell’alveo non adeguate a smaltire grandi quantità d’acqua. Sono queste alcune delle cause che hanno portato all’esondazione del fosso della Madonnina a Quercianella. Ed è per questo che un cittadino livornese, dopo aver fatto causa, verrà risarcito in parte dei danni subiti nell’alluvione del 2017 che colpì la città di Livorno. Solo 36 mila euro rispetto ai 500 mila richiesti. A pagare sarà la regione per il 70% dell’importo e il restante sarà versato dal Consorzio di Bonifica. Secondo i giudici le condizioni del territorio hanno aggravato gli effetti della pioggia rendendo il danno non solo possibile, ma altamente probabile.

Articoli correlati

FIRENZE - PREMIO DI LAUREA SASSOLI, ECCO I...

FIRENZE - TRAMVIA BAGNO A RIPOLI: APERTO L’ULTIMO...

MONTEMURLO (PO) - Doposcuola gratuito a Montemurlo: obiettivi...

FIRENZE - MEYER: INTERVENTO PIONIERISTICO RIMOSSA CISTI SUBLINGUALE

PISTOIA - LAVORO: SOTTOSEGRETARIO FRASSINETTI, FORMAZIONE FONDAMENTALE

QUARRATA (PT) - RAGGIUNTO NELLA NOTTE ACCORDO ALLA...

PRATO - Distretto, le associazioni degli artigiani a...

MONTESPERTOLI - VISITA DEI CITTADINI ALL’IMPIANTO DI CASA...

PISA - IL SINDACO CONTI: “SUPEREREMO IL CAMPO...

FIRENZE - IL NO DI CONFAGRICOLTURA A PAC...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia