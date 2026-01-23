LIVORNO - ALLUVIONE, UN CITTADINO RISARCITO DA REGIONE E CONSORZIO

Criticità strutturali e manutentive, accumuli di detriti, vegetazione non rimossa, sezioni dell’alveo non adeguate a smaltire grandi quantità d’acqua. Sono queste alcune delle cause che hanno portato all’esondazione del fosso della Madonnina a Quercianella. Ed è per questo che un cittadino livornese, dopo aver fatto causa, verrà risarcito in parte dei danni subiti nell’alluvione del 2017 che colpì la città di Livorno. Solo 36 mila euro rispetto ai 500 mila richiesti. A pagare sarà la regione per il 70% dell’importo e il restante sarà versato dal Consorzio di Bonifica. Secondo i giudici le condizioni del territorio hanno aggravato gli effetti della pioggia rendendo il danno non solo possibile, ma altamente probabile.