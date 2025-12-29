LIVORNO - “ANAOO ASSOMED” DENUNCIA CONDIZIONE DEI REPARTI PSICHIATRICI

Medici, infermieri e sanitari lasciati soli, e’ questa la denuncia di Gerardo Anastasio medico dell’azienda ospedaliero universitaria pisana dopo il suicidio avvenuto in uno dei bagni del reparto di Psichiatria a Livorno da parte di una paziente. Sul caso sta indagando la procura Labronica. “Come sindacato – dice Anastasio – non possiamo non denunciare l’accaduto che non può essere derubricato a tragica fatalità. E’ un sistema che scricchiola. I servizi psichiatrici, come i pronto soccorso, – prosegue – sono il ventre molle del servizio sanitario pubblico con reparti sovraffollati, organici insufficienti, strutture inadeguate e in alcuni casi chiusi per problemi di edilizia con pazienti redistribuiti in spazi non idonei. La richiesta è quella di un tavolo in regione sulla salute mentale che affronti il potenziamento degli organici, l’adeguamento e la riapertura delle strutture territoriali e una revisione delle responsabilità giuridiche degli operatori.