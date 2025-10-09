SCANDICCI - ANCI PORTA “IL COMUNE IN PIAZZA”

Per cercare di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione, facendo domande ma anche informandosi sui compiti dei vari uffici (ma anche le partecipate dei servizi da Autolinee a Alia Plures a Publiacqua), Anci Toscana ha lanciato l’iniziativa “Comune in Piazza” la cui prima edizione è stata organizzata a Scandicci. Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, nell’area espositiva del Comune, i cittadini potranno incontrare le donne e gli uomini che lavorano presso l’ufficio della segreteria della sindaca, l’ufficio urbanistica, il Punto Comune, la protezione civile e la Società della Salute. Sabato 11 ottobre lo stand accoglierà poi le associazioni di protezione civile (La Racchetta, Misericordia, Croce Rossa, Humanitas e ARI) e sarà presentata la campagna “Io Non Rischio”.