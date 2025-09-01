Attualità

LIVORNO - ANCORA SPACCIO IN PIAZZA GARIBALDI, FUTURA "ZONA ROSSA"

Ancora spaccio in piazza Garibaldi. Un trentaduenne e’ stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Dopo essere stato perquisito i militari hanno trovato nelle sue tasche 5 dosi di cocaina. Fermato anche un 25enne al quale l’uomo aveva venduto una dose. La futura zona rossa resta al centro dell’attenzione. L’obiettivo sarà impedire lo stazionamento a chi si è reso protagonista di azioni illecite. Se le violazioni saranno ripetute scatterà il daspo urbano che potrà durare 2 anni. A breve il prefetto firmerà l’ordinanza. Per la questora Giusy Stellino la zona rossa metterà un freno a chi commette violenza, atti vandalici o a chi avrà comportamenti molesti. Nonostante la piazza sia reduce da un’operazione anti droga che ha portato pochi giorni fa la luce in piazza con 53 persone indagate e che ancora non si è conclusa, l’area richiederà un progetto integrato di sicurezza urbana, un luogo dove è possibile garantire la libertà di accesso e fruizione da parte di tutti, dice la questora, e dove il controllo della polizia è soltanto sussidiario e non già prevalente e necessario.

