Bagno a Ripoli (FI) - Bagno a Ripoli (FI) celebra l’oro verde: torna PrimOlio 2025

L’olio “novo” torna protagonista a Bagno a Ripoli con la 27ª edizione di PrimOlio, sabato 15 e domenica 16 novembre ai Giardini “Nano Campeggi” e su via Roma. L’evento si rinnova e cresce, mantenendo al centro la mostra mercato dei produttori locali e arricchendosi di esperienze, incontri e cultura.

Novità 2025 è “Orcio”, lo spazio che celebra l’olio in tutte le sue forme, con talk, masterclass, degustazioni e laboratori. Tra le curiosità, i “cocktail botanici” e il “Quiz dell’olio”.

Oltre quaranta aziende olivicole offriranno degustazioni e vendita diretta all’Olio Point, mentre il concorso “Gocciola d’Oro” premierà i migliori extravergine.

Nell’area food, piatti toscani, sapori locali e mercato contadino a km zero. Domenica, passeggiata tra le olivete e musica degli studenti della “Redi”.

“PrimOlio cresce con il territorio – spiega il sindaco Pignotti – unendo divulgazione, creatività e partecipazione”.

Inaugurazione sabato alle 11, con il presidente Giani: Bagno a Ripoli diventa per due giorni il cuore dell’olio toscano.