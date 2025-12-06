Attualità

CALCINAIA (PI) - BANCO FIORENTINO: NUOVA FILIALE A FORNACETTE

Maria Teresa Rabotti
Inaugurata stamani la nuova sede a Fornacette del Banco Fiorentino, dopo un’operazione che è servita a a salvare la Banca di Pisa e Fornacette attraverso un progetto di aggregazione che ha visto l’incorporazione di 10 filiali. Si conferma così una banca che da sempre è radicata nel territorio ma che è anche in controtendenza, infatti gli altri istituti chiudono gli sportelli mentre il Banco gli aumenta.

Il Banco Fiorentino è una banca di credito cooperativo la cui mission è quella di accompagnare l’economia reale delle persone e dell’aziende del territorio.

