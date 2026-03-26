ABETONE (PT) - Bufera all’Abetone e 40 centimetri di neve

Una bufera di neve ha interessato il comprensorio dell’Abetone, sull’Appennino fra Bologna e Modena, dove da ieri sono già caduti tra i 25 e i 40 centimetri di coltre bianca. L’evento, pur intenso, non ha colto di sorpresa i residenti né i gestori degli impianti di risalita e delle strutture ricettive; al contrario, gli operatori hanno accolto con favore questa “coda d’inverno”, che garantisce condizioni ottimali per le piste da sci in vista dell’imminente ponte pasquale. Sul fronte della viabilità si registrano tuttavia le maggiori criticità: diversi automobilisti, messisi in viaggio sprovvisti di catene o pneumatici invernali, sono rimasti bloccati lungo le arterie principali, rendendo necessari alcuni interventi di soccorso. Da segnalare, inoltre, forti raffiche di vento sulle cime più alte della Montagna Pistoiese. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, al momento non si segnalano danni a persone o infrastrutture, con i mezzi spazzaneve regolarmente in funzione per garantire la sicurezza del transito veicolare.