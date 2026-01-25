Attualità

FIRENZE - CALENDARIO, RACCOLTA FONDI PER BIMBI MALATI DI CANCRO

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Saranno devolute al progetto Consulenza specialistica online in oncoematologia pediatrica le donazioni raccolte grazie al calendario 2026 ‘Le Protagoniste del cinema di Leonardo Pieraccioni’, un’iniziativa di solidarietà di Fondazione Cure2Children che celebra l’eccellenza del cinema italiano al femminile per sostenere i bambini malati di cancro. Gli scatti che compongono il calendario sono stati realizzati dal fotografo di scena Leonardo Baldini e rappresentano momenti del backstage delle riprese, con i volti di protagoniste come Sabrina Ferilli e Chiara Francini. Le donazioni raccolte tramite la campagna saranno interamente destinate al portale in grado di dare consulenze specialistiche in oncoematologia pediatrica a chiunque ne faccia richiesta grazie al coinvolgimento dei più autorevoli esperti al mondo.

