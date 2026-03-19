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PISA - CAMPO ROM A COLTANO, CONTI : “NON E’ COMPATIBILE CON IL PARCO”

Rachele Campi
Rachele Campi
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Il comune di Pisa vuole superare il campo rom a Coltano. Cosa significa? Di fatto smantellarlo. Dopo anni di incuria e di rifiuti abbandonati a un passo dal campo quasi tutto il materiale è stato rimosso. Ancora non si sa quando avverrà lo spostamento delle 130 persone che abitano il campo. A telecamere spente ci dicono che da Coltano non se ne vogliono andare, ma per il sindaco di Pisa il futuro è un altro. Per la Pro loco di Coltano il superamento del campo è un passo avanti. “Non c’è mai stata integrazione” dice il Presidente Rosario Stefanucci che spera in una riqualificazione dell’area e del paese.

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