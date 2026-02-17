Attualità

PRATO - Capodanno cinese: al via i festeggiamenti

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

Il suono della campana al tempio buddista Pu Hua Si, alle 17 in punto di ieri, (mezzanotte a Pechino), ha dato il benvenuto all’anno del Cavallo di fuoco, simbolo di energia, passione, movimento e cambiamento secondo il calendario lunare cinese. Lanterne, incenso, canti e preghiere in una processione carica di riti e di speranza per un anno all’insegna della buona sorte richiamata dai rintocchi della campana scanditi dai tanti che non hanno voluto rinunciare a un gesto che è fede e tradizione.
Al via i festeggiamenti per il capodanno cinese che a Prato diventa evento con una serie di appuntamenti che andranno avanti nei prossimi giorni con il clou in programma domenica quando la Sfilata del dragone colorerà strade e piazze e che rappresenta ormai una tradizione popolare anche qui con una delle comunità cinesi più numerose e radicate d’Europa. La Sfilata del dragone, organizzata dall’Associazione buddista della Comunità cinese in Italia con la collaborazione di diverse associazioni culturali e il patrocinio del Comune di Prato, è uno degli eventi di richiamo turistico e sociale. Mostre, proiezioni, visite guidate, arte, cultura e tradizione cinese: ricco il programma dei festeggiamenti.

Articoli correlati

FIRENZE - IL SOFT CLUBBING APPRODA ANCHE A...

Firenze - Alla Leopolda protagonista l’olio del Chianti...

Firenze - Anteprime di Toscana: in scena la...

FIRENZE - OMICIDIO MAATI: NUOVA UDIENZA, IMPUTATI IN...

FIRENZE - ALLUVIONI, GIANI: “SERVE COMMISSARIO PER RICOSTRUZIONE”

FIRENZE - RISCHIO IDRAULICO: A SCUOLA CON IL...

FIRENZE - VIA MARITI DUE ANNI DOPO: INCERETEZZA...

PRATO - CARNEVALE DI PAPERINO CON IL RITORNO...

VIAREGGIO - FOLLA E SOLE PER IL CARNEVALE...

MASSA-CARRARA - MONTEREGGIO: L’ANTICO BORGO DEI LIBRAI

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia