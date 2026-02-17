PRATO - Capodanno cinese: al via i festeggiamenti

Il suono della campana al tempio buddista Pu Hua Si, alle 17 in punto di ieri, (mezzanotte a Pechino), ha dato il benvenuto all’anno del Cavallo di fuoco, simbolo di energia, passione, movimento e cambiamento secondo il calendario lunare cinese. Lanterne, incenso, canti e preghiere in una processione carica di riti e di speranza per un anno all’insegna della buona sorte richiamata dai rintocchi della campana scanditi dai tanti che non hanno voluto rinunciare a un gesto che è fede e tradizione.

Al via i festeggiamenti per il capodanno cinese che a Prato diventa evento con una serie di appuntamenti che andranno avanti nei prossimi giorni con il clou in programma domenica quando la Sfilata del dragone colorerà strade e piazze e che rappresenta ormai una tradizione popolare anche qui con una delle comunità cinesi più numerose e radicate d’Europa. La Sfilata del dragone, organizzata dall’Associazione buddista della Comunità cinese in Italia con la collaborazione di diverse associazioni culturali e il patrocinio del Comune di Prato, è uno degli eventi di richiamo turistico e sociale. Mostre, proiezioni, visite guidate, arte, cultura e tradizione cinese: ricco il programma dei festeggiamenti.