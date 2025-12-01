LIVORNO - CAPODANNO, MASSIMO 4000 PERSONE ALLA TERRAZZA MASCAGNI

Sarà un Capodanno che baderà ai numeri quello di Livorno. Parliamo della Terrazza Mascagni, dove abitualmente si svolge il concerto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A decidere sugli ingressi contingentati è stato il prefetto della città Giancarlo Dionisi. Prima di tutto la sicurezza, ha detto. Dalle ore 22 del 31 dicembre potranno entrare sulla nota terrazza sul mare al massimo 4000 persone. Ma non solo serve anche un maggior numero di steward in particolare per il controllo dei flussi pedonali e la gestione dei varchi di accesso e di uscita. Per Dionisi questo è un modello virtuoso che auspica possa essere applicato anche in altri spazi cittadini. Restrizioni anche per i botti. Serve responsabilità dice il prefetto. E’ necessario introdurre nel piano un divieto espresso accompagnato da sanzioni all’uso di qualsiasi gioco pirotecnico nell’area della manifestazione inclusi quelli normalmente consentiti. Questo per evitare reazioni nella folla che possono avere risvolti anche pericolosi. Il piano deve essere ancora approvato e Dionisi conclude che su questi aspetti non verrà fatto alcuno sconto.