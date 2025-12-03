Attualità

LIVORNO - CARABINIERI AL VESPUCCI PER PARLARE DI VIOLENZA DI GENERE

Rachele Campi
Parlare di violenza di genere ai più giovani. Accade a Livorno al liceo artistico Vespucci Colombo. Un incontro tra carabinieri e studenti del liceo. L’iniziativa si inserisce nel progetto Cultura della legalità. Quando si parla di violenza di genere è necessario dare un quadro normativo del reato e far conoscere gli strumenti di ordinamento penale come denuncia e amministrativi come l’ammonimento, fino ai numeri di supporto come il 1522 o i centri anti violenza.

