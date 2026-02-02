FIRENZE - CARNEVALE, PARATA INTERNAZIONALE: GRANDE SUCCESSO

Ieri Firenze ha celebrato il Carnevale con una grande parata internazionale che ha attraversato le vie del centro storico. Il corteo è partito alle 15:30 da piazza Santa Maria Novella e ha percorso un itinerario suggestivo tra Via de’ Banchi, Via Tornabuoni, Lungarno degli Acciaioli, Por Santa Maria fino a Palazzo della Signoria. La manifestazione si è distinta per la forte presenza internazionale: hanno sfilato la delegazione del Messico con i tradizionali Mariachi in costume charro, la Colombia con le danze della Cumbia, e il Brasile con le spettacolari ballerine Oba Oba e gli artisti di Capoeira. Ad arricchire la festa anche gruppi storici fiorentini, compagnie di spettacolo, artisti di strada, trampolieri, una delegazione di Viareggio e scuole di danza con coreografie appositamente create. In Piazza della Signoria, sull’arengario di Palazzo Vecchio, la Sindaca Sara Funaro ha assegnato il Premio Stenterello, realizzato dall’orafo Paolo Penko, alle migliori maschere. Un contest aperto al pubblico metteva in palio premi tra cui ingressi al Carnevale di Viareggio e cene presso ristoranti cittadini. Vetture storiche con Stenterello e bambini hanno chiuso il corteo lanciando coriandoli e caramelle alla folla.