FORTE DEI MARMI - CARO PREZZI, SI POPOLANO LA SPIAGGE LIBERE

Rossi, Verdi, gialli. Spuntano come funghi gli ombrelloni sulla spiaggia libera a Forte dei marmi. Sono tanti, qualcuno per star più comodo si attrezza anche con delle tende. E’ il risultato degli aumenti dei prezzi. Del caro vita e nel caso specifico del caro vita in Versilia. Appare scontato il paragone con altre realtà. Chi frequenta gli stabilimenti balneari guarda con occhi diversi l’aumento dei prezzi. Nonostante qualche tenda e ombrellone vuoto c’è chi garantisce il sold out negli stabilimenti. Il presidente dell’Unione proprietari bagni di forte dei marmi parla di un aumento dei prezzi a postazione del 5%. Medesima tendenza si riscontra nella ristorazione.