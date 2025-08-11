Attualità

FORTE DEI MARMI - CARO PREZZI, SI POPOLANO LA SPIAGGE LIBERE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Rossi, Verdi, gialli. Spuntano come funghi gli ombrelloni sulla spiaggia libera a Forte dei marmi. Sono tanti, qualcuno per star più comodo si attrezza anche con delle tende. E’ il risultato degli aumenti dei prezzi. Del caro vita e nel caso specifico del caro vita in Versilia. Appare scontato il paragone con altre realtà. Chi frequenta gli stabilimenti balneari guarda con occhi diversi l’aumento dei prezzi. Nonostante qualche tenda e ombrellone vuoto c’è chi garantisce il sold out negli stabilimenti. Il presidente dell’Unione proprietari bagni di forte dei marmi parla di un aumento dei prezzi a postazione del 5%. Medesima tendenza si riscontra nella ristorazione.

Articoli correlati

FIRENZE - LE CERIMONIE DELLA LIBERAZIONE DI FIRENZE...

PISTOIA - MIGRANTI: DON BIANCALANI NON È PIÙ...

FIRENZE - AGOSTO 1944: FIRENZE LIBERATA DAI PARTIGIANI

TOSCANA - SCUOLA, LIBRI GRATIS PER 31 MILA...

FIRENZE - FESTA DI SAN LORENZO: CORTEO STORICO...

LIVORNO - PIETRE D’INCIAMPO PER SEI DONNE ILLUSTRI...

CARMIGNANO (PO) - Con “Notti di vino” Carmignano...

POGGIO A CAIANO - La storica dell’arte Giovanna...

LIVORNO - CONTINUITÀ TERRITORIALE, SI ALLUNGANO I TEMPI...

FIRENZE - MERCATO SAN LORENZO: DISTANZA DI SICUREZZA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia