FIRENZE - CHIUSO PONTE AL PINO: STOP TRENI E DEVIAZIONI BUS

24 ore di passione per i Firenze e i suoi abitanti invitati dalla sindaca a lasciare l’auto in una giornata che vede la chiusura del cavalcavia di Ponte al Pino , ferrovie interrotte, viabilità stravolta, e bus deviati . Il tutto in una giornata di partita allo stadio Franchi di Campo Marte: Fiorentina-Cagliari. La chiusura del Ponte , che collega l’area di Campo di Marte al centro cittadino, è partita già ieri pomeriggio e proseguirà fino a lunedì. E’ necessaria per posizionare la passerella pedonale provvisoria lunga 44 metri e larga circa 3 metri che sarà utilizzata dai cittadini durante i lavori di sostituzione dell’attuale cavalcavia ottocentesco con una nuova struttura più moderna e funzionale che sarà realizzata entro settembre 2026. Tale intervento ha richiesto dalle 15.00 di oggi fino alle 15.00 di domani l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte comportando una riprogrammazione dei collegamenti Alta Velocità, a lunga percorrenza e dei treni Regionali anche con cancellazioni. Per garantire la mobilità dei passeggeri tra le due stazioni è stato attivato un servizio sostitutivo con bus navetta composto da tre flotte di sei autobus da 50 posti ciascuno. Per il collegamento dalla stazione Campo Marte a quella di Santa Maria Novella chi possiede il biglietto può usufruire gratuitamente di una navetta e della tramvia. La giornata ha visto un largo dispiego di agenti della polizia municipale alle prese con interventi di carro attrezzi per chi non ha rispettato il divieto di sosta ma residenti, tifosi e viaggiatori si sono comunque dimostrati tolleranti,

