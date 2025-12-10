LIVORNO - COLOSSI DEL TRASPORTO MARITTIMO INTERESSATI ALLA DARSENA

Collegamenti e tempi certi e’ questo quello che chiedono le grandi compagnie interessate alla Darsena Europa. Così il presidente dell’Autorita’ Portuale Davide Gariglio ha scritto una lettera al Commissario della Darsena Luciano Guerrieri, informando anche il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi che a breve prenderà il suo posto. A mostrare interesse sarebbe il colosso Msc. Per dare il via al progetto servono i fondi per alcuni progetti chiave, 130 milioni per consolidare la seconda vasca di colmata e collegare tutta l’opera alla rete stradale e ferroviaria. Sul tema si era speso anche il sindaco Luca Salvetti “chi investe vuole sapere se i soldi ci sono” aveva detto. Entro il 2027 sarà consolidata la prima vasca di colmata dove un altro colosso Grimaldi si è già fatto avanti. Entro il 2030 termineranno dragaggi e dighe. Ciò che manca è il consolidamento della seconda vasca e i collegamenti.