PISTOIA - CONFCOMMERCIO COMPIE 80 ANNI E GUARDA AVANTI

Patrizio Ceccarelli
Un arco di tempo lungo 80 anni, dal 1945 ad oggi, riempito da una moltitudine di storie imprenditoriali. Quelle che, ancora oggi, compongono la storia di Confcommercio Pistoia e Prato. L’Associazione ha celebrato questo speciale traguardo, con un evento al Teatro Manzoni di Pistoia (sold out), per legare il passato, la dimensione del presente e le sfide che l’attendono nel futuro prossimo. “Ricordare il Futuro – 80 anni di idee, progetti e impegno”, il titolo dell’appuntamento, ha accolto sul palco – guidati dalla conduttrice Rossella Petrillo – gli interventi del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, del presidente regionale Aldo Cursano, del presidente delle province di Pistoia e Prato, Gianluca Spampani e del direttore Tiziano Tempestini.

