PISTOIA - CONFCOMMERCIO COMPIE 80 ANNI E GUARDA AVANTI

Un arco di tempo lungo 80 anni, dal 1945 ad oggi, riempito da una moltitudine di storie imprenditoriali. Quelle che, ancora oggi, compongono la storia di Confcommercio Pistoia e Prato. L’Associazione ha celebrato questo speciale traguardo, con un evento al Teatro Manzoni di Pistoia (sold out), per legare il passato, la dimensione del presente e le sfide che l’attendono nel futuro prossimo. “Ricordare il Futuro – 80 anni di idee, progetti e impegno”, il titolo dell’appuntamento, ha accolto sul palco – guidati dalla conduttrice Rossella Petrillo – gli interventi del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, del presidente regionale Aldo Cursano, del presidente delle province di Pistoia e Prato, Gianluca Spampani e del direttore Tiziano Tempestini.