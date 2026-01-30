PISTOIA - CONFCOMMERCIO, UN PIANO PER RILANCIARE I CENTRI STORICI

Le serrande che si abbassano non sono solo un danno economico, ma una ferita al tessuto sociale delle nostre città. Parte da questa urgenza l’incontro “Città ed economie urbane: il tempo di trasformare”, che si è svolto a Villa di Celle di Pistoia. Promosso da Confcommercio Pistoia e Prato, l’appuntamento ha messo attorno allo stesso tavolo amministratori, esperti e rappresentanti della Regione Toscana. L’obiettivo è chiaro: governare il cambiamento invece di subirlo, rilanciando il commercio di prossimità come pilastro della qualità della vita.