Attualità

PISTOIA - CONFCOMMERCIO, UN PIANO PER RILANCIARE I CENTRI STORICI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Le serrande che si abbassano non sono solo un danno economico, ma una ferita al tessuto sociale delle nostre città. Parte da questa urgenza l’incontro “Città ed economie urbane: il tempo di trasformare”, che si è svolto a Villa di Celle di Pistoia. Promosso da Confcommercio Pistoia e Prato, l’appuntamento ha messo attorno allo stesso tavolo amministratori, esperti e rappresentanti della Regione Toscana. L’obiettivo è chiaro: governare il cambiamento invece di subirlo, rilanciando il commercio di prossimità come pilastro della qualità della vita.

Articoli correlati

TOSCANA - PNRR: PROCEDURE “ACCELERATE” PER 41 OPERE

FIRENZE - LA MILANO DEGLI ANNI DI PIOMBO...

FIRENZE - OLSCHKI: UN ANNO DI EVENTI PER...

FIRENZE - A VIAREGGIO IL CARNEVALE DI DENUNCIA...

FIRENZE - UNA NUOVA SALA DI CAPOLAVORI ARRICCHISCE...

PIOMBINO - TORRE MOZZA: I LAVORI ANTI EROSIONE...

LIVORNO - UN PROGETTO PER DARE UN NUOVO...

LIVORNO - DARSENA EUROPA, IL COMMISSARIO INCONTRA MSC

FIRENZE - CRISI AUTOMOTIVE, SINDACATI CHIEDONO TAVOLO REGIONALE...

FIRENZE - UCCISE LA ZIA: 22ENNE CONDANNATO A...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia