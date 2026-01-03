LIVORNO - CONSEGNATA AL CALCIATORE IGOR PROTTI LA LIVORNINA D’ORO

Attualità

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato al calciatore Igor Protti la Livornina d’oro, la principale onorificenza del Comune di Livorno. L’assemblea consiliare con tutte le forze politiche ha apprezzato e condiviso la decisione del Sindaco e della Giunta di attribuire la massima onorificenza ad un atleta e ad un uomo che ha intrecciato in maniera indissolubile il proprio destino e la propria vita con la città labronica, di cui tra l’altro è cittadino onorario dal 2006. Il Sindaco e la giunta sottolineano che “la sua carriera nella squadra amaranto costituisce un momento significativo della storia sportiva cittadina e rimane nella memoria collettiva di tifosi e cittadini come esempio di dedizione ai colori labronici e di rappresentazione positiva dell’immagine di Livorno”. Protti però non è solo sport, ma viene considerato anche un modello etico e sociale come si può leggere nel testo approvato nella delibera: “Incarna i valori dello sport inteso come veicolo di coesione sociale, rispetto e merito e il cui percorso, costruito con impegno costante e lealtà verso i colori della città, rappresenta un modello di comportamento etico e sportivo per le giovani generazioni e per l’intera comunità”. La Livornina d’oro a Igor sottolinea così “l’importanza dello sport nella vita civile e culturale di Livorno, il legame profondo tra attività agonistica e comunità e il contributo al prestigio civico che va oltre i risultati sportivi, investendo nella formazione di valori condivisi e nell’orgoglio di appartenenza alla città”.

